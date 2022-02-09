Москвичи приезжают в республику, чтобы знакомиться с башкирскими преданиями

В октябре прошлого года МТС совместно с национальным парком «Башкирия» разработала бесплатный интерактивный аудиогид по живописной экологической тропе «Таллы». Каждый турист может пройти маршрут самостоятельно, без экскурсовода, и при этом познакомиться с историей достопримечательности, его биоразнообразием, а также услышать старинные башкирские предания. Для использования интерактивного формата нужно загрузить на смартфон приложение под названием Izi travel (4+). Маршрут включает 12 остановок и две смотровые площадки, на каждой из которых с аудиогидом турист будет отдыхать и слушать интерактивного экскурсовода.