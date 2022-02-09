Лидер Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева

Официальные комментарии по поводу чрезвычайного происшествия в администрации пообещали обнародовать позже, пишут корреспонденты информационного портала NEWS.ru.
Напомним, об исчезновении своей тети Гаглоев сообщил накануне в соцсети Instagram. Российский боец ММА уточнил, что его родственница пропала в районе чечено-ингушской границы.
Спортсмен рассказал о том, что тетя возвращалась из поездки в Дубай. Самолет приземлился в аэропорту в Грозном, но дома женщина не появилась. Гаглоев попросил лидера Чечни Рамзана Кадырова посодействовать в поисках пропавшей. Кроме того, спортсмен обратился с просьбой о помощи ко всему осетинскому народу.
Автомобиль исчезнувшей гражданки был обнаружен на границе Чеченской Республики с Ингушетией. В машине находились деньги и личные вещи женщины, а также ее водителя, но их в салоне не было. Георгий Гаглоев утверждает, что все отпечатки пальцев и другие следы были тщательно смыты.
Спортсмен сказал также, что сотрудники правоохранительных органов Чечни и Ингушетии помочь не могут ничем. Ранее появившуюся в прессе информацию о том, что женщина и ее водитель находятся в отделении полиции на территории Чечни, уже опровергли.