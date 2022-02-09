Лидер Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева

Лидер Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева
Лидер Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца MMA Гаглоева
Сегодня, 19:03ОбществоФото: http://alania.gov.ru/
Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло принял решение лично контролировать ход поисков тети бойца MMA Георгия Гаглоева. Об этом проинформировали сегодня сотрудники пресс-службы главы республики.

Официальные комментарии по поводу чрезвычайного происшествия в администрации пообещали обнародовать позже, пишут корреспонденты информационного портала NEWS.ru.

Напомним, об исчезновении своей тети Гаглоев сообщил накануне в соцсети Instagram. Российский боец ММА уточнил, что его родственница пропала в районе чечено-ингушской границы.

Спортсмен рассказал о том, что тетя возвращалась из поездки в Дубай. Самолет приземлился в аэропорту в Грозном, но дома женщина не появилась. Гаглоев попросил лидера Чечни Рамзана Кадырова посодействовать в поисках пропавшей. Кроме того, спортсмен обратился с просьбой о помощи ко всему осетинскому народу.

Автомобиль исчезнувшей гражданки был обнаружен на границе Чеченской Республики с Ингушетией. В машине находились деньги и личные вещи женщины, а также ее водителя, но их в салоне не было. Георгий Гаглоев утверждает, что все отпечатки пальцев и другие следы были тщательно смыты.

Спортсмен сказал также, что сотрудники правоохранительных органов Чечни и Ингушетии помочь не могут ничем. Ранее появившуюся в прессе информацию о том, что женщина и ее водитель находятся в отделении полиции на территории Чечни, уже опровергли.

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