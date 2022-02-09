Из Ишимбайской ЦРБ после увольнения трех фельдшеров ушли еще три медика

По данным собеседника Mkset вчера, 8 февраля, заявление на увольнение по собственному желанию написали сразу трое работников скандальной Ишимбайской ЦРБ. Заявления по собственному желанию они сопроводили заявлением о том, что «там стало невозможно работать».
Можно предположить, что так начали воплощать свое намерение врачи Ишимбайской ЦРБ, которые 8 февраля пригрозили руководству коллективным увольнением, если к работе не вернут их коллег, активистов профсоюза «Действие» в Ишимбайской больнице фельдшеров-скоропомощников Рамиля Резяпова, Веры Высокогорец и Альбины Абдрахмановой.
Уволены все трое лидеров заранее объявленной в больнице итальянской забастовки были спустя два дня после старта забастовки. Абдрахманову и Высокогорец уволили за прогул, а Резяпова за то, что он отправился на вызов без дефибриллятора, который фельдшер оставил заряжаться на станции скорой помощи. В минздраве Башкирии обещали проверить законность увольнения медиков, а пока причины увольнения и документы, которые послужили изучает профсоюз «Действие», который считает, что медики были уволены без каких-либо на то законных оснований.
Mkset запросил комментарий касательно увольнения еще троих медиков в Ишимбайской ЦРБ и опубликует его после получения.