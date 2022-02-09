Из Ишимбайской ЦРБ после увольнения трех фельдшеров ушли еще три медика

Из Ишимбайской ЦРБ после увольнения трех фельдшеров ушли еще три медика
Из Ишимбайской ЦРБ после увольнения трех фельдшеров ушли еще три медика
Сегодня, 16:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Об увольнении по собственному желанию двоих медработников и одного врача сообщил собственный источник Mkset 9 февраля.

По данным собеседника Mkset вчера, 8 февраля, заявление на увольнение по собственному желанию написали сразу трое работников скандальной Ишимбайской ЦРБ. Заявления по собственному желанию они сопроводили заявлением о том, что «там стало невозможно работать».

Можно предположить, что так начали воплощать свое намерение врачи Ишимбайской ЦРБ, которые 8 февраля пригрозили руководству коллективным увольнением, если к работе не вернут их коллег, активистов профсоюза «Действие» в Ишимбайской больнице фельдшеров-скоропомощников Рамиля Резяпова, Веры Высокогорец и Альбины Абдрахмановой.

Уволены все трое лидеров заранее объявленной в больнице итальянской забастовки были спустя два дня после старта забастовки. Абдрахманову и Высокогорец уволили за прогул, а Резяпова за то, что он отправился на вызов без дефибриллятора, который фельдшер оставил заряжаться на станции скорой помощи. В минздраве Башкирии обещали проверить законность увольнения медиков, а пока причины увольнения и документы, которые послужили изучает профсоюз «Действие», который считает, что медики были уволены без каких-либо на то законных оснований.

Mkset запросил комментарий касательно увольнения еще троих медиков в Ишимбайской ЦРБ и опубликует его после получения.

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