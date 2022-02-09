Гражданина Грузии будут судить за особо жестокое убийство 13-летней давности в Уфе

Гражданина Грузии будут судить за особо жестокое убийство 13-летней давности в Уфе
Гражданина Грузии будут судить за особо жестокое убийство 13-летней давности в Уфе
Сегодня, 14:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В Уфе за убийство с особой жестокостью, совершенное в 2009 году будут судить гражданина Грузии, который долгое время скрывался, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

Гражданин Грузии предстанет перед судом по обвинению в убийстве с особой жестокостью, совершенном в 2009 году в Уфе. Обвиняемый сменил имя и покинул Россию, однако в сентябре 2021 года его задержали в аэропорту, куда он прибыл из Белоруссии. следователи полагают, что на территории Белоруссии все это время он и скрывался от правосудия.

Статья, по которой будут судить иностранца включает пункты «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору.

За долгие годы расследования следствие установило, что в далеком 2009 году группа из пяти человек конфликтовала со своим знакомым, они застали свою жертву в его же подъезде, где жестоко избили, а затем с близкого расстояния выстрелили ему в голову из травматического пистолета. на следующий день избитый скончался в больницу, но следствие зашло в тупик и раскрыть преступление тогда не вышло.

Однако расследование продолжалось и в 2015 году установили таки личности подозреваемых, которые незамедлительно были объявлены в розыск. двоих из группы задержали в 2015 году и осудили. Еще одного участника группы, а точнее пособника, который помог нападавшим обнаружить жертву установили и задержали в 2017 году. Все трое тогда были приговорены к большим срокам заключения.

Неуловимым тогда остался 34-летний обвиняемый, но как было сказано выше в сентябре задержали и его. Несмотря на то, что подданный другого государства своей вины в содеянном не признал, следствие собрало достаточное количество доказательств. Дело с обвинительным заключением уже передали в суд. Однако еще двое участников жестоко убийства до сих пор находятся в международном розыске.

Не так давно, менее месяца назад в Башкирии начались прения по крайне резонансному делу об убийстве 100-летнего ветерана Великой отечественной войны Ивана Несмеянова. Прокуратура Башкирии запросила 25 лет тюрьмы убийцам 100-летнего ветерана войны. 13 января пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что запросила для обвиняемых по 25 лет лишения свободы каждому.

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