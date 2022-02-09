Главврачом скандально известной Иглинской ЦРБ назначили 31-летнего выпускника БГМУ

После увольнения Жанны Карунас с должности главврача Иглинской ЦРБ, на ее место был назначен 31-летний Радмир Саубанов. Mkset собрал всю имеющую информацию на нового главврача скандально известно Иглинской ЦРБ.

Стало известно о назначении на пост главного врача Иглинской ЦРБ 31-летнего Радмира Саубанова, который только в 2020 году окончил аспирантуру БГМУ. Отметим, что специализация нового главврача — травматолог-ортопед. Так, до защиты диссертации на тему «Эффективность перманентных методов анализа функциональной активности после артропластики крупных суставов» Радмир Саубанов являлся ассистентом кафедры травматологии и ортопедии Башмеда. Отметим, что согласно открытым источникам, общий стаж работы врача — 8 лет. В частности, в послужном списке значится работа детским травматологом до 2018 года в ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 4 г. Уфа, в 2021 году Саубанов руководил инфекционным госпиталем 10-й больницы Уфы, кроме того, известно, что прием пациентов осуществлял и в городских клинических больницах № 13 и № 10. Преимущественно, имеет положительные отзывы на сайте для медработников «Лайк доктор» — рейтинг 4,7 и 4,9. Помимо этого, Радмир Саубанов занимается благотворительностью, в частности, он участвовал в проекте «#БегуПомогу». Так, благотворительные забеги совершал в помощь 5-летнему Эмиру с диагнозами «Расстройство аутистического спектра» и «Органическое поражение головного мозга и ЦНС» и 3-летней Айсель Самигуллиной с диагнозом «аутизм». Также участвовал в уфимском лыжном марафоне-2021 и преодолевал дистанцию в 5 километров для 6-летнего Артема Зараменских. Известно также, что мужчина состоял в резерве участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района Уфы. Как сообщил Mkset координатор регионального отделения профсоюза «Действие» Антон Орлов, коллектив Иглинской ЦРБ воспринял новость о его назначении «очень положительно» с надеждой на то, что Саубанов «обратит пристальное внимание на имеющиеся проблемы и нам удастся, как профсоюзной организации, выстроить с ним полноценный диалог, что, к сожалению, не удалось сделать с его предшественницей». Напомним, что до января этого года пост главврача занимала Жанна Карунас, во время работы которой разгорелся конфликт с профсоюзом «Действие». Тогда Антон Орлов сообщал, что в прокуратуру было подано обращение с просьбой провести проверку соблюдения необходимых трудовых условий для сотрудников больницы, однако руководство Иглинской ЦРБ в свою очередь обратилось в правоохранительные органы, чтобы привлечь профсоюз к ответственности за размещение ложных данных. Кроме того, в августе 2021 года утром в Уфимском районе произошла страшная авария, в которой погиб молодой фельдшер и водитель «скорой помощи». После чего родственники погибшего врача заявляли, что трагедия произошла из-за изматывающего графика работы, а уже в декабре стало известно, что водитель бригады «скорой» работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия уснул за рулем. Помимо этого, после заявления медработников Ишимбайской ЦРБ о намерении начать Итальянскую забастовку, сотрудники «скорой» в Иглинской ЦРБ также изъявили желание присоединится в бастующим и откровенно рассказали о том, что происходит в медучреждении на самом деле. Между тем, по информации источника Mkset в сфере здравоохранения, Радмира Саубанова ждали в Благовещенской ЦРБ, однако 25 января стало известно о назначении данную должность Жанны Карунас.

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