Глава РЭО Буцаев: Нужно регулировать переработку золошлаков и навоза через справочник

В законе надо прописать, что из этого считать отходами, а что — побочной продукцией, информирует 360tv.ru.
Проект закона о вторичных материальных ресурсах рассматривали на круглом столе Комитета по экологии нижней палаты парламента. В числе основных вопросов дискуссии стало регулирование понятия «побочный продукт». Участники озвучивали собственные инициативы. Одна из идей поступила от представителей РЭО. Руководство государственной компании считает, что при введении регулирования нужно перенимать опыт других стран по внедрению специальных справочников.
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, побочные продукты сегодня законодательно почти не регулируются. Законопроект о вторичных материальных ресурсах должен это исправить. Вместе с коллегами из профильных ведомств эксперты Российского экологического оператора обговорили возможность отнесения отходов производства, например навоза и золошлаков, к побочным продуктам или отходам. Топ-менеджеры РЭО рассказали о международном опыте. В мире создаются информационно-технические справочники. Они должны появиться и в рассматриваемом законопроекте. Эти справочники необходимы для определения того, что такое отходы, а что — побочная продукция.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин предлагает пойти по пути, когда побочной продукцией нужно считать ту, которая удовлетворяет требованиям информационно-технических справочников. Если говорить о проекте закона в целом, то, чтобы не дробить цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами на два закона, надо все главное регулирование сосредоточить в законе об отходах производства и потребления, то есть все положения законопроекта перенести в Федеральный закон № 89-ФЗ.
Заместитель главы Комитета Государственной думы по экологии Александр Коган сказал, что определение побочного продукта и способы его признания уже существуют — через бухгалтерский учет и внутренние документы, а понятие побочного продукта прописано в ГОСТе. На данный момент есть предложение поднять вопрос на уровень закона. Можно добавить новое правило, по которому через три года побочный продукт должен стать продукцией или отходом. По мнению Когана, это стимулирует производителей заранее думать о том, что делать с побочными продуктами.