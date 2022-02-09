Бродячие собаки напали на 21-летнюю девушку под Уфой и покусали ей ноги

Бродячие собаки напали на 21-летнюю девушку под Уфой и покусали ей ноги
Бродячие собаки напали на 21-летнюю девушку под Уфой и покусали ей ноги
Сегодня, 15:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В деревне Кириллово Уфимского района безнадзорные собаки покусали 21-летнюю местную жительницу, сообщил сайт Bash.news.

На этот раз нападение стаи собак не удалось предотвратить очевидцам, так как Ильяна Бадретдинова 8 февраля была на улице одна в момент когда прежде спокойные животные начали рычать, завидев ее. Бадретдинова рассказала Bash.news, что к счастью агрессию помимо рыка проявило лишь одно животное и она смогла отбиться. Однако девушке все же пришлось обратиться в травмпункт с укусами.

Жертва бродячих собак рассказала и о том, что из-за агрессивных животных провожает младшего брата в школу, но теперь и сама опасается встречи с собаками на своем пути. Девушка задается уместным вопросом, а справится ли ребенок, если встретится с собаками без сопровождения взрослых.

Приводит сайт и комментарий по ситуации с бродячими собаками главы Уфимского района Вилория Угарова, который озвучил финансовую сторону вопроса с безнадзорными животными. Он сообщил, что год только начался, 88 собак уже отловили и заявил, что денег хватит на отлов 388 собак.

Мы отловим их за 4 месяца, дальше что? Мы не имеем права расходовать средства муниципального бюджета. Это полномочия не органов местного самоуправления, они переданы субъектам РФ. И они должны быть подкреплены деньгами.

Напомним, ситуация с бродячими собаками в Уфе и в Башкирии находится в центре внимания СМИ и общественности. Недавно на запись камеры наружного наблюдения ЖК “Иремель” в Уфе попал мальчик, который убегал от стаи животных и по счастливой случайности встретил дворника, который отогнал собак от ребенка. После этого происшествия 28 января прокуратура Кировского района проверила информацию о нападении собак на ребенка и сочла организацию отлова животных в Уфе ненадлежащей. Тогда надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства в адрес мэра Уфы Сергея Грекова.

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