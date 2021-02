Жители Башкирии сэкономили 48 миллионов рублей с картой «Алга»

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост о транспортной карте «Алга». По его мнению, проект демонстрирует впечатляющую статистику.

Так, по его словам, с начала запуска программы в июле 2019 году жители Башкирии совершили почти 38 миллионов поездок с использованием карты. При этом, как сообщил Хабиров, 2,4 миллиона из них — во время «счастливого часа», то есть бесплатно. Таким образом, жители республики сэкономили 48 миллионов рублей. Понимаем, что показатели будут динамично расти, так как в республике еженедельно приобретают 5 тысяч новых карт, сообщил глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что карта «Алга» становится многофункциональной. В настоящее время в пилотном режиме отрабатывается система скидок. Уже запущено приложение «Алга» на андроиде и готовится для реализации в айфонах.

