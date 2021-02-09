Жители Башкирии сэкономили 48 миллионов рублей с картой «Алга»

Так, по его словам, с начала запуска программы в июле 2019 году жители Башкирии совершили почти 38 миллионов поездок с использованием карты. При этом, как сообщил Хабиров, 2,4 миллиона из них — во время «счастливого часа», то есть бесплатно. Таким образом, жители республики сэкономили 48 миллионов рублей.