Жители Башкирии сэкономили 48 миллионов рублей с картой «Алга»

Так, по его словам, с начала запуска программы в июле 2019 году жители Башкирии совершили почти 38 миллионов поездок с использованием карты. При этом, как сообщил Хабиров, 2,4 миллиона из них — во время «счастливого часа», то есть бесплатно. Таким образом, жители республики сэкономили 48 миллионов рублей.
Понимаем, что показатели будут динамично расти, так как в республике еженедельно приобретают 5 тысяч новых карт, сообщил глава Башкирии.
Радий Хабиров отметил, что карта «Алга» становится многофункциональной. В настоящее время в пилотном режиме отрабатывается система скидок. Уже запущено приложение «Алга» на андроиде и готовится для реализации в айфонах.