Уфимка пожаловалась на волокиту при оформлении удостоверения многодетной семьи

Жительница Уфы обратилась к главе Башкирии с жалобой по поводу оформления удостоверения многодетной семьи. Женщину возмутил сам процесс сбора документации.

По словам уфимки, чтобы оформить удостоверение, необходимо записаться на приём за две недели, а также собрать кипу документов, в том числе, предоставить справку о составе семьи. К чему такие сложности в век компьютерных технологий? <...> Неужели в базах данных до сих пор есть информация, которая недоступна для оформления данного удостоверения, возмущается она. Женщина просит рассмотреть упрощенный порядок оформления удостоверения. В Минтруда Башкирии Mkset рассказали, что для подачи заявки на получение документа необязательно личное посещение филиала соцзащиты - Республиканского центра социальной поддержки населения. Электронные документы можно направить через портал "Госуслуги" или сайт ГКУ РЦСПН в разделе «Государственные услуги в электронном виде». Вторым вариантом является личное посещение ближайшего отделения МФЦ по предварительной записи. Также необходимые документы можно отправить по почте. Согласно законодательству отдельные документы запрашиваются по межведомственному взаимодействию (срок подготовки ответа на запрос не должен превышать 5 рабочих дней). Решение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения принимается после рассмотрения заявления и документов в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН заявления и документов, рассказали в пресс-службе Минтруда. Получить удостоверение можно в филиале либо в отделении МФЦ. Отметим, что удостоверение многодетной семьи дает право на меры социальной поддержки. По документу предоставляются различные льготы в госучреждениях культуры, а также в некоторых частных организациях.

