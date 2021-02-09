Уфимка пожаловалась на волокиту при оформлении удостоверения многодетной семьи

Согласно законодательству отдельные документы запрашиваются по межведомственному взаимодействию (срок подготовки ответа на запрос не должен превышать 5 рабочих дней). Решение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения принимается после рассмотрения заявления и документов в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН заявления и документов, рассказали в пресс-службе Минтруда.