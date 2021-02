Избыточная смертность в Башкирии за 2020 год составила более 10 тысяч человек

Вирус COVID-19, по данным Росстата, стал причиной смерти в 2020 году всего в 136 случаях

В 2020 году в Башкирии умерло 59844 человек. Это на 10649 (21,6%) человек больше, чем в 2019 году. Такие данные приводит Росстат. Коронавирус стал причиной смерти в 2020 году лишь в 136 случаях. У 22 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, а в 119 случаях не оказал никакого влияния на наступление смерти. По данным статистики, от коронавируса больше всего скончалось в декабре 2020 года. В целом в декабре умерли 6275 человек, что на 2224 (54,9%) человек больше, чем в декабре прошлого года. Основной причиной смерти коронавирус был признан у 61 человека и, возможно, коронавирус был еще у трех человек. Еще у 17 человек коронавирус ускорил развитие иных заболеваний, а у 96 человек никак не повлиял на наступление смерти. Пиковые значение смертности от ковида наблюдались также в апреле и ноябре - 17 и 29 соответственно.

