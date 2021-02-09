Избыточная смертность в Башкирии за 2020 год составила более 10 тысяч человек

В целом в декабре умерли 6275 человек, что на 2224 (54,9%) человек больше, чем в декабре прошлого года. Основной причиной смерти коронавирус был признан у 61 человека и, возможно, коронавирус был еще у трех человек. Еще у 17 человек коронавирус ускорил развитие иных заболеваний, а у 96 человек никак не повлиял на наступление смерти.