Уфимка нашла в мясном стейке «Мираторга» червей
9 февраля, 17:45ОбществоМинзаля АскароваФото: Facebook
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Блогер Полина Вишневская рассказала об этом в социальных сетях.
Жительница Уфы Полина Вишневская поделилась со своими подписчиками историей неудачной покупки мясного стейка. После приготовления продукции компании «Мираторг», она обнаружила в нем червей. Девушка приложила к своему посту фото еды и чека.
Согласно чеку, мясо было куплено в супермаркете «Ашан». Девушка заявила о своем намерении обратиться в надзорные органы и провести экспертизу испорченной пищи.
Представители компании пока никак не прокомментировали инцидент.
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