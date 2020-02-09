«Там сейчас тьма»: Житель Башкирии умоляет помочь китайцам масками

Все началось с общения в социальных сетях его дочери Ляйсан с китайской подругой Тин Ли, которая проживает в китайском Муданьцзяне, в 380 км от Владивостока.

- Сначала пишет, мол, все хорошо. Потом не выдерживает, просит выслать ей маски. Хоть сколько нибудь. Пишет, "если не успею получить сама, то их раздадут всем кому нужно". Не могу писать... Душат слезы... понимаете, не успею получить! Там плохо. Очень плохо! Собираем вот посылку. Маски не достать. Каждая стоит 35 рублей, - рассказал в своем блоге в Фейсбуке Гайсин.

Мужчина призвал жителей Башкирии, в особенности предпринимателей, помочь собрать средства на маски.

- Когда видишь, что молодая и цветущая девушка обречена и пишет тебе в Вичат, уже ни на что не надеется, становится безумно страшно... Умоляю, хоть сто двести масок. Они могут спасти эту девочку и ее родных и еще много людей. Там сейчас тьма, – сообщил он.