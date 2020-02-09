Синоптики предупреждают о тридцатиградусных морозах в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра предупреждают, что сегодня, 9 февраля, в некоторых частях региона ожидается снег в небольшом количестве, который будет сопровождаться умеренным северо-западным ветром и гололедицей. В ночное время столбик термометра упадет до -20...-25, при пояснениях – до -30. Днем же станет теплее - -10...-15 градусов.

Первый рабочий день следующей недели также будет снежным. Небольшие осадки в виде снега пойдут уже ночью, продолжатся утром и днем. Местами обещают метель и гололед. Автолюбителей предупреждают о возможных снежных заносах, накатах и гололедице. Утром и днем также стоит остерегаться от сильных порывов ветра. Ночью температура воздуха опустится до - -21…-26, при пояснениях - -32. Днем же столбик термометра покажет от -7 до -12 градусов.