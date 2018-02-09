Власти Башкирии купят здание обанкротившегося Центркомбанка для Росгвардии
Агентство по страхованию вкладов продаст за 76,36 млн руб. правительству Башкирии первый этаж здания, расположенного по улице Крупской, 7, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Ранее это помещение принадлежало обанкротившемуся Центркомбанку. Средства на покупку будут выделены по линии Республиканской адресной мнвестпрограммы в этом году.
Кроме площадей в стоимость включено еще 157 позиций движимого имущества, это может быть мебель и т.д.
Как сообщили источники издания, помещения будут переданы местному управлению Росгвардии. До того, как в это здание вселился Центркомбанк, оно полностью было занято вневедомственной охраной.
- Она осталась в правом крыле здания и позже, когда левую часть занял банк. А когда была создана Росгвардия, она разместила в этих помещениях головное управление, - «Коммерсантъ-Башкортостан» цитирует слова источника.
Напомним, что лицензия Центркомбанка была отозвана в сентябре 2016 года.
В июле прошлого года башкирское управление Росгвардии не смогло в арбитражном суде Башкирии обязать МВД передать в оперативное управление ведомству здание общежития ОМОН на Революционной, 162 в Уфе. Росгвардия ссылалась на на указ президента РФ №157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Этот указ гласит о том, что МВД должно было передать Росгвардии здания органов и подразделений, перешедших в новое ведомство, которые использовались в служебных целях. Выполняя этот указ, МВД передало здания ОМОН на улице Сагита Агиша, 13 объекты авиаотряда спецназначения на улице Боткина, 8а и Владивостокской 4/3, а также участок в районе аэропорта, отмечается в материалах дела. Из решения суда следовало, что общежитие занимает на ведомство, а люди, которые проходят службу в МВД и Росгвардии.