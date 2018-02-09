Власти Башкирии купят здание обанкротившегося Центркомбанка для Росгвардии

Здание общей площадью 1,43 тыс. кв. м. на улице Крупской, 7 обойдется бюджету в 76,36 млн руб.

Агентство по страхованию вкладов продаст за 76,36 млн руб. правительству Башкирии первый этаж здания, расположенного по улице Крупской, 7, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Ранее это помещение принадлежало обанкротившемуся Центркомбанку. Средства на покупку будут выделены по линии Республиканской адресной мнвестпрограммы в этом году.

Кроме площадей в стоимость включено еще 157 позиций движимого имущества, это может быть мебель и т.д.

Как сообщили источники издания, помещения будут переданы местному управлению Росгвардии. До того, как в это здание вселился Центркомбанк, оно полностью было занято вневедомственной охраной.

- Она осталась в правом крыле здания и позже, когда левую часть занял банк. А когда была создана Росгвардия, она разместила в этих помещениях головное управление, - «Коммерсантъ-Башкортостан» цитирует слова источника.

Напомним, что лицензия Центркомбанка была отозвана в сентябре 2016 года.