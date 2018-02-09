В Уфе прокуратура помогла инвалиду отсудить у минздрава почти миллион
Сегодня, 11:51ОбществоТатьяна Майорова
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Минздрав Башкирии отказал 54-летнему уфимцу, страдающему тяжелым онкологическим заболеванием, в оплате жизненно важного препарата.
В Уфе прокуратура поддержала требования инвалида второй группы, страдающего тяжелым онкологическим заболеванием. Мужчина считает, что минздрав нарушил его права, когда отказал в оплате жизненно важного препарата, прописанного врачами.
Стоимость данного лекарства составляет 450 тысяч рублей за одну упаковку. По закону пациент имел право получить его бесплатно, однако чиновники ему отказали.
Инвалиду пришлось самостоятельно приобрести две упаковки препарата на общую сумму 900 тысяч рублей.
Прокуратура согласилась с претензиями пациента. Суд также поддержал его требования инвалида. Теперь в ведомстве должны проконтролировать фактическое перечисление средств на счет истца.
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