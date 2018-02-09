В Московском зоопарке у пингвинов Гумбольдта появились птенцы
Вчера, 19:21Общество
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В начале прошлого месяца в старой части Московского зоопарка у перуанских пингвинов Гумбольдта появилось потомство.
Птенцов оказалось четверо. Они вылупились из яиц в пещере теплого вольера, расположенного в «Доме птиц». Об этом девятого февраля пишет газета «Известия».
Сейчас новое потомство пингвинов Гумбольдта постоянно сидит в гнезде. Кормят птенцов их родители. В марте малыши уже смогут плавать. Еще через полгода новые обитатели зверинца будут принимать еду из рук его работников.
Отметим, что пингвинов Гумбольдта завезли в зоопарк Москвы два десятка лет назад. В прошлом году у птиц родилось сразу шесть птенцов. Потомство этого года начнет выходить в вольер вместе с родителями примерно через месяц.
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