В Московском зоопарке у пингвинов Гумбольдта появились птенцы

В начале прошлого месяца в старой части Московского зоопарка у перуанских пингвинов Гумбольдта появилось потомство.

Птенцов оказалось четверо. Они вылупились из яиц в пещере теплого вольера, расположенного в «Доме птиц». Об этом девятого февраля пишет газета «Известия».

Сейчас новое потомство пингвинов Гумбольдта постоянно сидит в гнезде. Кормят птенцов их родители. В марте малыши уже смогут плавать. Еще через полгода новые обитатели зверинца будут принимать еду из рук его работников.