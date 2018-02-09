Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин намерен обжаловать приговор

В пятницу городской суд Южно-Сахалинска вынес приговор экс-главе Сахалина Александру Хорошавину.

Чиновника признали виновным во взяточничестве и приговорили к 13 годам колонии строго режима. Также осужденному придется выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом девятого февраля пишет газета «Известия».

По словам юриста Ольги Артюховой, которая представляет в суде интересы Александра Хорошавина, обвинительный приговор тому был заранее обеспечен. Решение суда защита бывшего губернатора Сахалинской области намерена обжаловать.

На заседании обвинение огласило список имущества Хорошавина. Выяснилось, что экс-глава Сахалина владел коллекцией дорогих часов, коих насчитали почти 200 штук. Общая стоимость изделий составила порядка 602 миллионов рублей.