Айрат Мукминов планирует обжаловать решение Верховного суда Башкирии

Об этом он заявил сегодня журналистам.

Экс-председатель ЖСК «Звездный-Салават» Айрат Мукминов планирует оспорить решение Верховного суда Башкирии (ВС), которое было вынесено 2 февраля.

В ВС Айрат Мукминов оспаривал решение Салаватского районного суда, который в августе 2016 года признал его (Мукминова) и его помощницу – Айгуль Фазлыеву виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Мукминова тогда приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 900 тыс. руб., Фазлыева – к 5,5 годам условно со штрафом 700 тыс. руб.

Следствие оценило ущерб от его действий в 137 млн руб. Также предприниматель должен был выплатить 1,6 млн руб. одному из потерпевших и 14,5 млн руб. – МУП «Салаватстройзаказчик». Верховный суд республики переквалифицировал статью на «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и снизил условные сроки: Айрату Мукминову – 2,5 года, Айгуль Фазлыевой – 1,5 года. Также им необходимо выплатить 7 млн руб. МУП «Салаватстройзаказчик» — до 7 млн руб.

Сегодня на пресс-конференции, которую проводила региональная общественная организация по развитию местного самоуправления, Айрат Мукминов сообщил журналистам, что виновным себя не считает и намерен обжаловать это решение в Верховном суде России, а также, если понадобится в Европейском суде по правам человека.

- Я считаю себя полностью невиновным. Я об этом говорю уже на протяжении 7,5 лет, - сказал Айрат Мукминов. - Я пойду до конца, чтобы доказать свою невиновность. Если будет необходимо, я дойду до ЕСПЧ.

Напомним, что, по версии следствия, Айрат Мукминов, будучи председателем ЖСК, заключил 43 договора с пайщиками на сумму 50 млн руб. Эти деньги кооператив должен был направить на строительство пятиэтажного дома в Салавате, но он, по версии следствия, перевел эти деньги ООО «Альфа», а затем потратил на свои нужды.

- Я не согласен с предъявленным мне обвинением. Дело в том, что мы всего лишь являлись соинвесторами строительства, застройщиком выступало МУП «Салаватстройзаказчик», - сказал Айрат Мукминов. – Здесь идет подмена юридических понятий: мне, как соинвестору, предъявляются требования, которые должны были предъявляться застройщику. Это застройщик не достроил объект.

- Имеется решение суда, согласно которому ответственным за сдачу дома в эксплуатацию является МУП "Салаватстройзаказчик" и администрация города Салавата, а не ЖСК, -сказал Айрат Мукминов.

Он отметил, что, как в суде первой инстанции, так и в Верховном суде, было допущено множество процессуальных нарушений.