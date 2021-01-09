В Уфе готовится к открытию «Парикмахерская добра» при православном храме

Татьяна Овсяникова и ее коллеги часто бывали в школах-интернатах, детских домах, социальных приютах и других подобных учреждениях, они давно устраивают добрые акции и делают бесплатно стрижки и прически людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. В Никольском храме их основными «клиентами» становились люди без определенного места жительства, которые нашли убежище при храме.