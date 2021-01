В Уфе готовится к открытию «Парикмахерская добра» при православном храме

Новый благотворительный проект парикмахера и стилиста Татьяны Овсяниковой посвящен оказанию услуг социально незащищенным людям.

На 1 февраля намечено официальное открытие нового волонтерского центра «Парикмахер добра» при Никольском вокзальном храме в Уфе. Mkset уже рассказывала ранее об этом проекте, который осуществляет частное образовательное учреждение «Татьяна Овсяникова». Проект реализуется на средства гранта, полученного по итогам прошлогоднего конкурса главы администрации Уфы. 170 тысяч рублей главным образом будут потрачены на переоборудование помещения площадью 22 квадратных метра при Никольском вокзальном храме, оплату услуг ЖКХ, приобретение инструментов и оборудования для мастеров и учеников, а также одноразовые пеньюары, маски, перчатки и другие необходимые расходные материалы. Татьяна Овсяникова и ее коллеги часто бывали в школах-интернатах, детских домах, социальных приютах и других подобных учреждениях, они давно устраивают добрые акции и делают бесплатно стрижки и прически людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. В Никольском храме их основными «клиентами» становились люди без определенного места жительства, которые нашли убежище при храме. Теперь же в волонтерском центре «Парикмахер добра», по замыслу его организаторов, будет продолжена работа с посетителями Никольского храма, а также в нем смогут пройти обучение базовым навыкам парикмахерского дела матери, воспитывающие детей-инвалидов, и другие женщины из группы социального риска. Уже намечены благотворительные мероприятия, приуроченные к Женскому дню 8 Марта, Дню Победы, началу учебного года, периоду выпускных балов.

