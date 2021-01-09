В Башкирии предприниматель выделил 90 тысяч рублей на лекарство для больного малыша

В Башкирии предприниматель выделил 90 тысяч рублей на лекарство для больного малыша

Вчера, 13:23ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Двухлетний ребенок из Стерлитамака сможет продолжить лечение лекарством, которое его семья никак не может получить от государства.

О настоящем рождественском чуде рассказала в соцсетях волонтер Регина Биргулиева из Стерлитамака. По её словам, большая удача произошла при слборе средств на лечение двухлетнего мальчика по имени Толик, от лечения которого в свое время отказались врачи.

Получить лекарство бесплатно семье ребенка не удается с апреля 2020 года. Ребенок болеет с годовалого возраста, когда у него выявили опухоль шейного отдела позвоночника. По этой причине у него уже перестала действовать одна рука и не видит один глаз.

В феврале врачи сказали, что не смогут его вылечить. Найти клинику для лоечения ребенка пока не удалось, Пандемия осложнила и без того критическую ситуацию.

Когда на днях был отрыт сбор средств на приобретение очередного курса лекарств, выручил предприниматель из Уфы. Владелец одного из столичных торговых центров внес всю необходимую сумму.

Этот поступок вызвал много положительных откликов в соцсетях.

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