В Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды

Вчера, 17:16ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
МЧС Башкирии предупредило о серьезном ухудшении погодных условий.

Сегодня, 9 января, региональное управление МЧС по Башкирии вновь разослало абонентам сотовой связи штормовое предупреждение со ссылкой на Бишгидромет.

По данным ведомства, завтра, 10 января, по региону ожидается метель. При этом скорость ветра может составить 15-20 метров в секунду.

Помимо этого, на дорогах будет гололёд с отложением мокрого снега и снежными заносами и снежными накатами. Видимость на дороге может упасть до 500 метров.

В следующие дни, по прогнозу синоптиков, ожидается похолодание, осадков станет меньше.

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