В Башкирии снегопады и заносы на дорогах будут всю неделю

Такой прогноз дали синоптики.

В Башкирии в минувшие выходные выпала полумесячная норма осадков, а точнее – 21 мм. Об этом сообщил Башгидромет.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады Уфе и большинству районов Башкирии гарантированы на всю ближайшую неделю. Правда, к субботе интенсивность осадков, возможно, уменьшится. К пятнице, по прогнозам, должно похолодать до -15 градусов. В субботу столбик термометра опустится до -18 градусов, и осадки на время прекратятся.

Но уже с начала будущей недели, по предварительным прогнозам, вновь ожидаются снегопады, правда, менее обильные, а затем, к 19 января, должны прийти Крещенские морозы.