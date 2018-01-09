Уфимец зарегистрировал товарный знак «Кущтанащ»

Теперь продавать и производить продукцию с таким названием может только он.

Уфимец Андрей Таюсов зарегистрировал товарный знак «Кущтанащ», об этом сообщил сам Таюсов на своей странице в Facebook. По его словам, под этой маркой будут продаваться продукты питания, в том числе мёд, кумыс, кулинарные изделия и молочные продукты. Слово переводится с татарского как "гостинец".

Согласно действующему законодательству в случае, если в продаже появятся товары под торговой маркой, зарегистрированной за конкретным юридическим или физическим лицом, то правообладатель вправе потребовать компенсацию от продавца.