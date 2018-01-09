Уфимец зарегистрировал товарный знак «Кущтанащ»

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Теперь продавать и производить продукцию с таким названием может только он.
Уфимец Андрей Таюсов зарегистрировал товарный знак «Кущтанащ», об этом сообщил сам Таюсов на своей странице в Facebook. По его словам, под этой маркой будут продаваться продукты питания, в том числе мёд, кумыс, кулинарные изделия и молочные продукты. Слово переводится с татарского как "гостинец".
Согласно действующему законодательству в случае, если в продаже появятся товары под торговой маркой, зарегистрированной за конкретным юридическим или физическим лицом, то правообладатель вправе потребовать компенсацию от продавца.
После регистрации товарного знака под запрет может попасть так называемый «Кущтанащ маркет», это выставка-ярмарка, которая ежегодно проводится в Уфе.
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