Замглавы «Победы» уволен после маршрута полета в форме пениса над Нефтекамском

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Колмыков по решению совета директоров получил выговор за полет, совершенный в траектории, похожий на пенис. Также в результате расследования был уволен один из его заместителей, сообщает издание «РБК».

По результатам проверки Росавиация заключила, что действия пилотов были согласованы с руководством авиакомпании. Их действия 10 и 11 октября показывают «несостоятельность руководства авиакомпании в вопросе обеспечения культуры безопасности полетов». При этом сами пилоты объяснили свои действия неисправным датчиком ориентации, однако комиссия подтверждения этому факту не нашла. Напомним, 11 ноября авиалайнер вылетел из Москвы в Екатеринбург, пролетев над Нефтекамском в Башкирии, и изобразил силуэт пениса. Тогда в пресс-службе авиакомпании предположили, что возможно пилоты так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле.

