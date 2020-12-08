Замглавы «Победы» уволен после маршрута полета в форме пениса над Нефтекамском

Замглавы «Победы» уволен после маршрута полета в форме пениса над Нефтекамском

Вчера, 17:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: smartik.ru
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Колмыков по решению совета директоров получил выговор за полет, совершенный в траектории, похожий на пенис. Также в результате расследования был уволен один из его заместителей, сообщает издание «РБК».

По результатам проверки Росавиация заключила, что действия пилотов были согласованы с руководством авиакомпании. Их действия 10 и 11 октября показывают «несостоятельность руководства авиакомпании в вопросе обеспечения культуры безопасности полетов». При этом сами пилоты объяснили свои действия неисправным датчиком ориентации, однако комиссия подтверждения этому факту не нашла.

Напомним, 11 ноября авиалайнер вылетел из Москвы в Екатеринбург, пролетев над Нефтекамском в Башкирии, и изобразил силуэт пениса. Тогда в пресс-службе авиакомпании предположили, что возможно пилоты так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле.

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