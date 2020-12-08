Замглавы «Победы» уволен после маршрута полета в форме пениса над Нефтекамском

По результатам проверки Росавиация заключила, что действия пилотов были согласованы с руководством авиакомпании. Их действия 10 и 11 октября показывают «несостоятельность руководства авиакомпании в вопросе обеспечения культуры безопасности полетов». При этом сами пилоты объяснили свои действия неисправным датчиком ориентации, однако комиссия подтверждения этому факту не нашла.