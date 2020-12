Власти Башкирии сообщили об увеличении штрафов за незаконную торговлю

Сегодня, 8 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров подписал нормативный акт, который вносит изменения в кодекс об административных нарушениях. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, в республике увеличиваются штрафы за торговлю в неустановленных местах. Если раньше граждане за нарушения могли заплатить от 500 рублей до 1500, то сейчас придется отдать до 3000 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Должностные и юридические лица будут платить также, как и раньше – от 20 до 40 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей, соответственно. За повторное нарушение должностные лица заплатят от 40 до 50 тысяч рублей, а юридические – от 100 тысяч рублей до полумиллиона.

