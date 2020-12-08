Власти Башкирии сообщили об увеличении штрафов за незаконную торговлю

Должностные и юридические лица будут платить также, как и раньше – от 20 до 40 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей, соответственно. За повторное нарушение должностные лица заплатят от 40 до 50 тысяч рублей, а юридические – от 100 тысяч рублей до полумиллиона.