В Уфе проведут сбор вещей для нуждающихся

Неравнодушных уфимцев и гостей столицы зовут на благотворительную акцию.

В следующую субботу, 12 декабря, в Уфе пройдет ежегодная благотворительная акция под названием «Помочь может каждый». Как сообщили организатор акции – руководитель АНО «ломая барьеры» Алина Хабирова, смысл акции заключается в сборе вещей в помощь нуждающимся. Сбор будент проводиться адресно для десяти благотворительных организаций. Например, для центра «Ломая барьеры» пригодятся пуговицы, кухонные пластиковые щетки, клей «Титан», детские наклейки, средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, антисептики. Для фонда «Мархамат» будут полезны подгузники, гладильная доска, сушилка для белья, одноразовые простыни, дозаторы для антисептика на стену, крупы для занятий (фасоль, гречка, рис), подставка для обуви, массажный стол, утяжеленное одеяло. У многих благотворительных организаций есть нужда в предметах личной гигиены и одежде, но при этом речь идет только о новых вещах. Полный перечень можно посмотреть здесь. Для каждого участника акции будет приготовлена отдельная картонная коробка, вещи можно будет также передать через волонтеров. Акция будет проводиться только один день — 12 декабря на первом этаже торгово-культурного центра «Ультра» (возле сцены) по адресу: г. Уфа ул.Бакалинская, 27 с 12.00 до 19.00. Телефон для связи: +79177418069.

