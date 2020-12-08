В России законодательно продлили сроки выплаты накопительной пенсии в 2021 году

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии с 1 января 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. На данный момент этот срок составляет 258 месяцев.
Как следует из опубликованной ранее пояснительной записки, по данным Росстата за 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, составляет 16,86 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 26,56 года.
В сопроводительных материалах отмечалось, что в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период в 2016–2022 гг. предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно.