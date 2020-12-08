В Екатеринбурге поменяли митрополита

Епископу Евгению 48 лет, он родился в Московской области. Его рукоположил в священный сан Кирилл (Наконечный), когда тот был главой Ярославской епархии. Вместе с ним он приехал на Урал в 2012 году, а спустя четыре года стал епископом Среднеуральским. В 2018 году Евгения назначили главой Нижнетагильской епархии, а летом текущего года его перевели в российскую столицу.