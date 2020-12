Сегодня, 8 декабря, глава министерства образования Башкирии рассказал об особенностях сдачи ОГЭ школьниками в следующем 2021 году. Об этом сообщает издание UfaTime.

По словам Айбулата Хажина, количество сдаваемых школьниками предметов уменьшится до трех – математика, русский язык и один предмет на выбор вместо двух. А что касается ЕГЭ, экзамен в 2020 году, вероятнее всего» проведут только для тех, кто собирается поступать в ВУЗы. Также сегодня Рособрнадзор запустил «Навигатор ГИА» для помощи выпускникам и учителям в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Материалы размещены в специальном разделе на сайте Рособрнадзора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter