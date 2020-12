Накануне стало известно, что неопределенное время не будут работать автобусы на маршруте пригородного сообщения №120. На автобусе можно было добраться с Южного автовокзала до деревни Старомусино.

В пресс-службе регионального перевозчика рассказали, по какой причине был отменен маршрут и когда планируют возобновить работу рейсов. — Все сезонные садовые маршруты были закрыты, 120 пригородный некоторое время работал, так как был востребован пассажирами. Однако, в зимний период связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока обслуживание приостановили. Работа возобновится с наступлением садового сезона, отметили в «Башавтотрансе».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter