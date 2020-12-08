Урбанист Илья Варламов одновременно похвалил и поругал столицу Башкирии

Негативной частью его рассуждений стал снос здания 1917 года постройки на улице Октябрьской революции. По его словам, вместо того, чтобы восстановить здание, вложить деньги и найти применение, городские власти просто «решили от него избавиться». При этом Варламов винит местных чиновников, в том числе мэра, которые, как он утверждает, не понимают всю ценной исторических зданий, привлекающих туристов.