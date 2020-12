Урбанист Илья Варламов одновременно похвалил и поругал столицу Башкирии

На Youtube-канале урабинста и блогера Ильи Варламова вышел очередной выпуск «Че происходит». На этот раз он затронул тему исторической застройки в Уфе.

В новом выпуске он успел и похвалить, и поругать Уфу в плане исторической застройки. Илья Варламов рассказал, что архитектор Павел Мезин за свой счёт восстановил здание пекарни начала ХХ века. Несмотря на то, что частью здания стала современная пристройка, урбанист нашёл её вполне приемлемой. Теперь там спустя 100 лет будут печь и продавать хлеб. Уникальный случай для наших городов. Настолько классная и интересная реставрация, отметил Варламов. Негативной частью его рассуждений стал снос здания 1917 года постройки на улице Октябрьской революции. По его словам, вместо того, чтобы восстановить здание, вложить деньги и найти применение, городские власти просто «решили от него избавиться». При этом Варламов винит местных чиновников, в том числе мэра, которые, как он утверждает, не понимают всю ценной исторических зданий, привлекающих туристов. В Уфе на будущей пешеходной улице снесли историческое здание Напомним, ранее в этом доме находились торгово-складские помещения купцов Арсения Кондратьева и Василия Поносова. Дом был признан аварийным, а его жителей переселили ещё в прошлом году. Здание не было признано объектом культурного наследия.

