Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

Вчера, 06:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Бишгидрометцентр опубликовал данные о погоде на три дня.

Сегодня днем ожидается -9...-14 градусов. Местами столбик термометра опустится до -7 градусов. В некоторых районах Башкирии пройдет небольшой снег. Синоптики также предупреждают о гололеде.

В среду, 9 октября, в ночное время суток температура воздуха составит -15...-20 градусов, местами -22...-27 градусов. Днём ожидается -9...-14 градусов. По юго-востоку республики похолодает до -5 градусов. По прогнозу синоптиков, в этот день существенных осадков не ожидается.

10 декабря погода останется такой же.

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