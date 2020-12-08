Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

В среду, 9 октября, в ночное время суток температура воздуха составит -15...-20 градусов, местами -22...-27 градусов. Днём ожидается -9...-14 градусов. По юго-востоку республики похолодает до -5 градусов. По прогнозу синоптиков, в этот день существенных осадков не ожидается.