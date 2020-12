В России снизилась заготовка елок к Новому году на тридцать процентов за последние три года.

По сообщению iz.ru, в текущем году наблюдается снижение заготовки елок. Специалисты объясняют это тем, что у людей повысилась экологическая ответственность, а также не желают тратить деньги. Также многие россияне не хотят терять время на ежегодную покупку живого дерева и его утилизацию, поэтому покупают искусственные ели. Отмечается, что в прошлом году было заготовлено семьдесят восемь тысяч новогодних елок и тридцать пять тысяч сосновых лап.

