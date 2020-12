Председатель Заксобрания Карелии помогает в реанимации пациентам с COVID-19

Спикер Законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович в свободное от основной работы время приходит в реанимацию центральной районной больницы Медвежьегорска. Там политик помогает лечить больных коронавирусом COVID-19.

Элиссан Шандалович - сертифицированный анестезиолог-реаниматолог. Еще в начале эпидемии, в марте нынешнего года, чиновник послал в Министерство здравоохранения письмо. В обращении Шандалович попросил внести себя в кадровый резерв для работы в реанимации. Глава Заксобрания последние три уикенда безвозмездно помогает пациентам, оказывает нуждающимся медицинскую помощь в больнице, где когда-то сам трудился главврачом. В будни Элиссан Шандалович, как и прежде, исполняет обязанности председателя Законодательного собрания Республики Карелии, пишет rk.karelia.ru. Действующий главный врач медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова заявила, что спикер Заксобрания сам предложил помочь. Обычно он следит за состоянием тяжелобольных пациентов, корректирует лечение больных, а в случае необходимости подключает их к аппаратам искусственной вентиляции легких. Весной подобную помощь предложил депутат карельского парламента Алексей Хейфец, тоже сертифицированный анестезиолог-реаниматолог. Между тем в Карелии ситуация с китайской коронавирусной инфекцией складывается сложно. За минувшие сутки, по официальным данным, болезнь выявили еще у 388 человек, из которых шестеро переносят заболевание тяжело. Также растет число пациентов среди детей дошкольного возраста. В одном только Петрозаводске на карантин закрыты 38 групп в детсадах. Не так давно стало известно, что власти Карелии решили отправить учеников начальной школы на досрочные новогодние каникулы, которые начнутся 19 декабря. Учащихся средних и старших классов переведут на удаленный формат обучения до конца четверти.

