Председатель Заксобрания Карелии помогает в реанимации пациентам с COVID-19

Элиссан Шандалович - сертифицированный анестезиолог-реаниматолог. Еще в начале эпидемии, в марте нынешнего года, чиновник послал в Министерство здравоохранения письмо. В обращении Шандалович попросил внести себя в кадровый резерв для работы в реанимации. Глава Заксобрания последние три уикенда безвозмездно помогает пациентам, оказывает нуждающимся медицинскую помощь в больнице, где когда-то сам трудился главврачом. В будни Элиссан Шандалович, как и прежде, исполняет обязанности председателя Законодательного собрания Республики Карелии, пишет rk.karelia.ru.