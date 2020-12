По Кошкиному лесу в Уфе договорились о создании рабочей группы. Что дальше?

На круглом столе о проекте благоустройства Кошкиного леса и создания парка была достигнута договоренность о создании группы по контролю за работой. В совещании участвовали представители застройщика, правительства, жителей расположенного рядом Глумилино и экоактивисты. Они рассказали Mkset о выводах по итогу встречи.

Напомним, сейчас Кошкин лес заброшен, а прилегающие территории захламлены мусором. ГК «Садовое кольцо» обязалась провести там благоустройство и сделать полноценный парк: обустроить тропинки, велосипедные дорожки и лыжные трассы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Рядом будет построен жилой комплекс с двумя детсадами и школой на тысячу мест. Часть жителей соседних районов обеспокоены, что реализация проекта в нынешнем виде может нарушить их безопасность, а также привести к негативным экологическим последствиям. Переполох в Кошкином лесу. Из-за чего шумим? Дискуссия на круглом столе, по словам участников, прошла в конструктивном русле, но ряд вопросов ещё предстоит решить. Тем не менее, в «Садовом кольце» признали, что сама по себе встреча — это уже положительный результат. Представители компании подчеркнули, что ранее неоднократно выступали за проведение подобного мероприятия, чтобы можно было услышать замечания жителей и напрямую обсудить возможные решения. — Именно для того, чтобы все вопросы обсуждались открыто и честно, был организован круглый стол, — сказал представитель группы компаний «Садовое кольцо». Photo: Онлайн-трансляция "Комсомольской правды - Уфа" Как заявили девелоперы, их проекты создаются для людей, а потому, чтобы тем было удобнее, всегда учитывают их мнения. Представители «Садового кольца» заверили, что проект благоустройства Кошкиного леса возможен только при условии бережного обращения с природой. — Мы благоустроим весь лес, а не какой-то отдельный участок — на это планируем потратить более 100 млн рублей, — добавили представители компании. Согласие на вступление в рабочую группу, задачей которой станет контроль за сохранением леса, уже дали член Совета при главе республики по правам человека Кристина Абрамичева, архитектор Мурад Фазлетдинов, ученый секретарь Уфимского института биологии при РАН Руслан Уразгильдин и общественник Антон Давыдов. Сам Давыдов в разговоре с Mkset подчеркнул, что готов вступить в рабочую группу только при условии, что прежде будет проведено общественное обсуждение и предложения жителей примут во внимание. Ранее Mkset писал, что Кошкин лес и территории рядом, где раньше располагались садовые участки, захламлены мусором. Антон Давыдов отметил, что сам лес годится для прогулок, а замусорены как раз земли бывшего СНТ. Кроме того, общественник заявил, что необходимо тщательно изучить проект, поскольку Кошкин лес и прилегающие участки сильно закарстованны. Учёный Руслан Уразгильдин пояснил, что лес всё-таки захламлён. — Но это не антропогенный мусор, не тот, что оставлен человеком, — рассказал он Mkset. — По сути это кучи веток. Если бы это был парк, то такое категорически недопустимо. Если лес, то ему эти ветки не повредят, но всё равно за их уборкой надо следить — делать это должен Горзеленхоз, но, видимо, нет у них на это ресурсов. Что касается закарстованности, о которой говорят активисты и местные жители, представители архитектурного и геологического сообщества отметили, что само по себе это действительно усложняет строительство, но не исключает его возможности. Они тоже подчеркнули, что необходимо провести изыскания и тщательно изучить проект. Также представители общественности выразили недоверие по поводу того, что застройщики под обещанием выгоды (в частности благоустройства общественных объектов) проводят свои инициативы, а позже «забывают» о данном слове. Участники отметили, что «Садовое кольцо» ранее себя ничем не дискредитировало, но, тем не менее, признали, что необходимы инструменты, которые бы юридически закрепили их ответственность. Замглавы Минстроя Башкирии Артем Ковшов предложил составить документ, который бы регламентировал обязательства «Садового кольца» по Кошкину лесу. Представители компании заметили, что это уже сделано, согласно инвестиционному соглашению. При этом, как пояснил девелопер, работы по превращению Кошкиного леса в парк и строительства на прилегающих территориях будет идти параллельно. По мнению Артёма Ковшова, это послужит дополнительным индикатором для контроля застройщика и его обязательств. По итогу заседания было решено, что следующим шагом станет сбор предложений жителей и общественное обсуждения, а также их изучение рабочей группой.

