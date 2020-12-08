По Кошкиному лесу в Уфе договорились о создании рабочей группы. Что дальше?

— Но это не антропогенный мусор, не тот, что оставлен человеком, — рассказал он Mkset. — По сути это кучи веток. Если бы это был парк, то такое категорически недопустимо. Если лес, то ему эти ветки не повредят, но всё равно за их уборкой надо следить — делать это должен Горзеленхоз, но, видимо, нет у них на это ресурсов.