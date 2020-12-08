Обед с червями, кривая ёлка и веселые коммунальщики. Итоги дня в Башкирии

Но в Уфе таких проблем нет и унывать не приходится даже коммунальщикам. Соорудим снежно-ледяную горку они решили испробовать её на селе и начали кататься посреди рабочего дня. Это подняло настроение не только им самим, но и окружающим, которые сняли веселье на камеру.