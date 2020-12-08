Обед с червями, кривая ёлка и веселые коммунальщики. Итоги дня в Башкирии

Обед с червями, кривая ёлка и веселые коммунальщики. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:50ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Главные новости Уфы и Башкирии за 8 декабря.

За минувшую ночь произошло два жутких смертельных пожара. Так, сгорел жилой дом села Ишмурзинов Баймакского района. В пожаре погибли двое мужчин 35 лет и 31 года, а также 56-летняя женщина. Еще один пожар произошел в селе Малый-Менеуз Бижбулякского. Там в пожаре погибли 27-летние мужчина и женщина и двое детей семи и четырех лет. Следственный комитет разбирается в причинах.

Контрольно-счетная палата Башкирии провела проверку расходования бюджетных средств, выделяемых Центру организации дорожного движения на закупку дорожных камер. Оказалось, что учреждение растратило более 92 миллионов рублей. КСП предоставила отчет о нарушениях.

Обед с червями подсунули школьникам города Сибай. Кажется, у детей сразу пропал аппетит. Отдел образования города взял информацию в работу. В настоящее время проводится проверка аутсорсинговой компании, которая поставляет горячие обеды. А вот до директора нам дозвониться так и не удалось.

Предновогоднее разочарование получили жители села Большеустьикинское Мечетлинского района. Они опубликовали фото установленной на днях новогодней ёлки. Сельчане возмущены тем, что дерево, которое должно приносить радость, выглядит кривым, так как с одной стороны заметно не хватает веток.

Но в Уфе таких проблем нет и унывать не приходится даже коммунальщикам. Соорудим снежно-ледяную горку они решили испробовать её на селе и начали кататься посреди рабочего дня. Это подняло настроение не только им самим, но и окружающим, которые сняли веселье на камеру.

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