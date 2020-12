Администрация региона планирует закупить две очистные станции для стоков, сбрасываемых в Ачинскую бухту.

Губернатор Владимир Солодов сообщил, что благодаря аукциону регион сэкономил 104 млн рублей на реализации планов по социальному и экономическому развитию. Эти средства, а также не освоенные 7 млн пошли на приобретение модульных очистных станций, пишет infox.ru. Часть сэкономленных средств пойдет на модернизацию аэропорта. Введение в строй нового терминала запланировано на 2023 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter