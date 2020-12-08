Фонд «Алёша» подготовил настоящее новогоднее чудо и дарит подарки жертвователям

Фонд «Алёша» подготовил настоящее новогоднее чудо и дарит подарки жертвователям

Вчера, 17:45Общество
Новый год – это время подарков и чудес! Невероятная пора, когда все мы объединяемся. И в эту волшебную ночь, когда бьют куранты, кажется, что всё возможно.

Благотворительный фонд «Алёша» в этом году решил объединить всё самое важное, что есть в любимом празднике – чудеса, подарки, единение людей, – и запустил акцию «Колесо Добра». Участники акции смогут помочь детям, получить подарки, и стать частью самого настоящего новогоднего чуда!

КНОПКА “УЧАСТВОВАТЬ” (красным цветом) - https://aleshafond.ru/wheel

Всех нас объединяет любовь к этому празднику. И к его неизменным атрибутам: любимым сказкам и мультфильмам, новогодней ёлке, мандаринам и вечерам, когда за одним большим столом собирается вся семья. И, конечно, к подаркам, которые мы дарим друг другу от всей души.

И в этот Новый год фонд «Алёша» предлагает поделиться частичкой своей души с детьми, которым очень нужна помощь. Эти малыши мечтают только об одном подарке на Новый год – они мечтают жить. И очень хотят, чтобы их смертельные недуги отступили. Давайте все вместе подарим им такой подарок.

Добро всегда возвращается. И чтобы это доказать, фонд «Алёша» вместе с партнёрами будет дарить подарки жертвователям. Поэтому помогайте детям, участвуйте в акции «Колесо Добра» и забирайте свои подарки:

  1. Сделайте пожертвование с 7 по 31 декабря 2020 года на сайте aleshafond.ru
  2. На открывшейся странице акции запустите «Колесо Добра».
  3. Получите подарок от партнёра фонда.

Ссылка на Колесо Добра - https://aleshafond.ru/wheel

Все средства будут направлены на самые срочные сборы. Цель фонда – оплатить жизненно важное лечение уже в 2020 году и подарить новогоднее чудо своим маленьким подопечным!

«Колесо Добра» объединит всю нашу огромную страну общим добрым делом. Это невероятно воодушевляющая акция, которая подарит вам праздничное новогоднее настроение и чувство причастности к чему-то очень большому.

Вы можете участвовать в акции неограниченное количество раз. Ведь чем чаще вы запускаете «Колесо Добра», тем большую помощь получат дети.

Партнёры фонда подготовили для вас ценные подарки: промокоды, сертификаты, добрые предсказания, подарки от блогеров и даже тур в Турцию!

Участвуйте в акции сами и расскажите о ней своим друзьям. Давайте вместе запустим «Колесо Добра» и пусть оно подарит новогоднее чудо детям, которые в этот Новый год мечтают совсем не об игрушках.

Возможно, от этого новогоднего чуда будет зависеть вся их жизнь.

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