Фонд «Алёша» подготовил настоящее новогоднее чудо и дарит подарки жертвователям

И в этот Новый год фонд «Алёша» предлагает поделиться частичкой своей души с детьми, которым очень нужна помощь. Эти малыши мечтают только об одном подарке на Новый год – они мечтают жить. И очень хотят, чтобы их смертельные недуги отступили. Давайте все вместе подарим им такой подарок.