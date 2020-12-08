«Это безобразие». Радий Хабиров раскритиковал экологическую политику БСК

Совместно с акционерами «БСК» мы давно разработали дорожную карту по улучшению экологической ситуации, но к её практическому решению они так ни на шаг и не приблизились. Это безобразие. Поэтому сейчас в новых условиях руководство предприятия должно озаботиться этим, сказал глава региона.