«Это безобразие». Радий Хабиров раскритиковал экологическую политику БСК

«Это безобразие». Радий Хабиров раскритиковал экологическую политику БСК

Вчера, 10:18ОбществоАнна КононоваPhoto: Правительство РБ
Накануне, 7 декабря, правительство Башкирии провело выездное совещание в Стерлитамаке. Кстати, рабочую поездку чиновники завершили в новом ковид-госпитале. На заседании глава республики Радий Хабиров поднял вопрос экологической ситуации в городе.

По словам Хабирова, руководство республики довольно часто бывает в Стерлитамаке. Он также отметил успехи города и некоторые проблемные вопросы, в частности, местных предприятий, например, БСК. Радий Хабиров считает, что недавнее решение по возвращению акций компании государству позитивно отразится на работе и улучшит положение сотрудников. Однако тут необходимо решить и экологическую проблему.

Совместно с акционерами «БСК» мы давно разработали дорожную карту по улучшению экологической ситуации, но к её практическому решению они так ни на шаг и не приблизились. Это безобразие. Поэтому сейчас в новых условиях руководство предприятия должно озаботиться этим, сказал глава региона.

Напомним, в августе на всю страну прогремела история с разработкой Куштау БСК. Ситуацией заинтересовался президент России Владимир Путин и поручил проверить Генпрокуратуре приватизацию компании в 2007 и 2013 годах. Тогда ведомство выявило ряд нарушений и обратилось с иском в суд. 4 декабря завершилось рассмотрение дела. Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии акций БСК. Почти 100% акций были истребованы в пользу государства.

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