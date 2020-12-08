ЕР предлагает сделать меру по увеличению оплаты больничных бессрочной

Nashgorod.ru пишет, что «Единой Россией» также предложен запрет на снижение уровня МРОТ и прожиточного минимума. Она предлагает внести в закон норму о том, что МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году. Она разрабатывалась совместно с Российской трехсторонней комиссией, в составе которой есть представители профсоюзов, работодателей и правительства.