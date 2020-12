ЕР предлагает сделать меру по увеличению оплаты больничных бессрочной

Партией «Единая Россия» предложено сделать минимальные выплаты по больничному листу не ниже уровня МРОТ. Пока эта временная норма действует до конца нынешнего года.

Этой мерой поддержки, инициированной Владимиром Путиным, воспользовались многие жители страны, поэтому партия считает необходимым ее продлить и дальше. «На сегодняшний день это в первую очередь важная норма для молодых специалистов, молодых работников, потому что у них небольшой стаж», - считает инициатор продления первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По имеющимся у него данным, таким работникам в случае ухода на больничный выплачивают только 60 процентов от размера их зарплаты. И если она небольшая, выплата может оказаться меньше, чем минимальный размер оплаты труда. Поправки предлагают такой механизм, когда данное пособие напрямую выплачивается из средств Фонда социального страхования. Раньше его выплачивал работодатель в счет уплаты страховых взносов, а затем эти средства ему возвращали из фонда. В случае нехватки средств у организации с такими выплатами возникали проблемы. «Теперь работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение, где они трудятся, не смогут выплачивать их сами», — говорит секретарь генсовета «Единой России», соавтор предлагаемого законопроекта Андрей Турчак. Прямые выплаты из фонда дадут возможность исключения ситуации, когда работодатель не хочет отпускать сотрудника на больничный или когда в случае ликвидации организации женщине не перечисляют выплаты, которые предусмотрены в связи с беременностью и родами. 23 миллиарда рублей, которые необходимы для выплат по больничному листу не ниже МРОТ, уже заложены в бюджете Фонда социального страхования до 2023 года. Nashgorod.ru пишет, что «Единой Россией» также предложен запрет на снижение уровня МРОТ и прожиточного минимума. Она предлагает внести в закон норму о том, что МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году. Она разрабатывалась совместно с Российской трехсторонней комиссией, в составе которой есть представители профсоюзов, работодателей и правительства. По данным сайта ER.ru, Государственной думой уже принят ряд законопроектов, инициированных «Единой Россией». Так, люди с ограниченными возможностями здоровья могут получать теперь технические средства реабилитации по месту жительства. У женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стало больше возможностей получения дополнительного образования. А с начала 2021 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников, работающих дистанционно. «Инициатива сделать выплаты по больничным листам не меньше МРОТ постоянными – очень правильная и своевременная мера. Молодые специалисты, когда уходят на больничный, как правило, получают минимальную компенсацию. Если человек болеет, необходимо покупать медикаменты, качественно питаться. Это все «бьет по карману». Поэтому выплаты не менее прожиточного минимума, прежде всего, станут хорошей поддержкой для тех, у кого маленький стаж работы. Что касается прямых выплат из фонда социального страхования, республика Башкортостан с 1 июля текущего года участвует в пилотном проекте. Жители региона уже успели увидеть положительные моменты, ведь преимущества очевидны: это обеспечение правильности начисления и гарантированная выплата пособий в установленные законодательством сроки, независимо от финансового состояния работодателя. Для работодателей - освобождение от функций по расчёту пособий: необходимо получить от сотрудника документы и передать сведения в Фонд социального страхования», - рассказала депутат Госсобрания РБ, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» по республике Башкортостан Римма Утяшева.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter