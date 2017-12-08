В Уфе бездомному инвалиду Андрею Соколову помогут восстановить документы

Бездомному инвалиду без ноги Андрею Соколову, проводящему целые дни у одного из магазинов в Шакше, помогут восстановить документы. Организационные моменты возьмет на себя местное отделение республиканского центра «Бомж». А штрафы и госпошлину пообещал заплатить один из общественников.

Публикация Медиакорсети о 55-летнем бездомном Андрее Соколове вызвала широкий общественный резонанс. О нем написали другие региональные СМИ, по результатам прокуратура республики организовала проверку. Жизненной историей Андрея заинтересовались федеральные телеканалы.

Трагедия бездомного тронула сердца очень многих уфимцев. Прочтя публикацию, очень многие писали, что готовы приютить Андрея, предлагали прислать ему деньги, причем обещали в последующем делать это регулярно. В последние несколько дней к магазину на ул. Гвардейской, где Андрей проводит целые дни, постоянно приезжали люди, привозя Андрею продукты или предлагая купить их на месте. У Андрея также появился телефон.

Восстановлением документов займется шакшинское отделение республиканского центра «БОМЖ».

- Вчера он подписал нам лист опроса, - сообщил Медиакорсети руководитель отделения Александр Рябчиков. – С этим листом наши специалисты поедут в отеделение УФМС Калининского района, к восстановлению документов приступим уже в начале следующей недели.

Расходы на оплату штрафа за утерю документов и госпошлину согласился взять на себя руководитель благотворительно фонда «Дарфонд» и помощник Госдумы Ильдара Бикбаева Руслан Бадтретдинов.

Напомним, Андрей Соколов является бездомным уже четыре года. Он лишился левой ноги в результате аварии. После этого жена Андрея, по его словам, выгнала его из дома. Супруги воспитывали двух маленьких детей.

Сейчас Андрей практически все время сидит в старой инвалидной коляске у магазина на ул. Гвардейской 58/1 или сидит в заброшенной машине. Переночевать его, как правило, пускает знакомый. Сейчас на некоторое время Андрея приютил другой знакомый. В приют для бомжей Андрей пока ехать отказывается, так как не верит в то, что государство сможет ему помочь. Проблема, по-видимому, психологическая, которая характерна для многих бездомных.