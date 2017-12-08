В США камера сняла ворующую рождественские сладости белку

В Америке на видео попал кадр с ворующей сладости белкой.

Как пишет издание Dni.ru, инцидент произошел в Нью-Джерси.

Сообщается, что семья обнаружила регулярную пропажу конфет и шоколада из контейнера со сладостями, выставленного в сезон рождества для соседей и разносчиков почты. Чтобы обнаружить вора, пришлось установить скрытую камеру.