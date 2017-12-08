В США камера сняла ворующую рождественские сладости белку
Сегодня, 15:54Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Америке на видео попал кадр с ворующей сладости белкой.
Как пишет издание Dni.ru, инцидент произошел в Нью-Джерси.
Сообщается, что семья обнаружила регулярную пропажу конфет и шоколада из контейнера со сладостями, выставленного в сезон рождества для соседей и разносчиков почты. Чтобы обнаружить вора, пришлось установить скрытую камеру.
Оказалось, что сладости уносит белка. Видео с животным выложили в Сеть. По нему видно, как упитанная белка ищет в лотке самое вкусное и после убегает с добычей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей