В Риме предложили изменить текст молитвы «Отче наш»

Папе Римскому Франциску перевод Библии показался не совсем точным.

Как пишет издание Dni.ru,понтифик предложил изменить текст молитвы «Отче наш».

Он объяснил свое желание тем, что из текста молитвы якобы следует, что Бог провоцирует человека на искушение, поэтому некоторые слова нужно изменить.

Франциск уточнил, что ему особо не нравятся отдельные строчки особенно в английских переводах. Он убежден, что из-за неправильного изложения можно сделать вывод, что Бог выбирает, ввести в искушение человека или нет.

Папа Римский сослался на Францию, где строчки Священного Писания подправили таким образом, чтобы они звучали как «не позволь нам поддаться искушению». Подобная трактовка возлагает ответственность за решение на человека, а не на Бога, уверен он.

По замечаниям экспертов, в соответствии с Евангелиям от Матфея и от Луки, текст молитвы «Отче наш» Иисус Христос произнес в ответ на просьбу учеников научить их молитве. Помимо этого, в разных Евангелиях ее текст отличается. Библеисты считают, что Иисус произнес молитву на галилейском диалекте арамейского языка. Текст на этом языке давно утрачен, а наиболее старые его версии написаны на древнегреческом койне.