Главный госавтоинспектор Башкирии предупреждает жителей о гололедице

Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Вследствие выпадения осадков и метели на федеральных и республиканских автодорогах наблюдается ухудшение видимости и образование наледи, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Автовладельцам советуют избегать резких маневров и торможения, не менять полосы для движения без необходимости и обгонять только в разрешенных местах.

Динар Гильмутдинов просит водителей быть особенно внимательными на следующих участках автодорог:

Москва–Уфа: вблизи Подымаловской развязки, д. Шарипово, с. Исамет.

Уфа-Самара: вблизи п. Кандры, Жуковской развязки, вблизи перекрестка на село Бишкураево и Буздяк.

Уфа-Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, вблизи сёл Толбазы, Зирган.