Ген дороги: Уфимец объехал почти 40 стран и нашел близкого сердцу человека

Создатель популярной группы «Новости Уфы и Республики Башкортостан» в соцсети ВКонтакте Руслан Алмаев рассказал Медиакорсети, почему стал путешественником и в чем видит смысл жизни.

Интерес читателей к судьбам красивых и успешных людей всегда был высок. Не зря же сериалы про таких людей имеют стабильно высокие рейтинги. Наш герой не является сказочным мультимиллионером, при этом, несмотря на свою молодость, он уже смог достичь определенного успеха, деталями его довольно необычной для россиянина судьбы интересуются многие читатели, подписавшиеся на страницу Руслана в соцсетях.

Руслан Алмаев. Фото: Из личного архива Руслана Алмаева.

Примерно месяц назад мы предприняли попытку взять у него интервью. Однако Руслан оказался тогда не слишком разговорчивым - видимо, выдался неподходящий момент для общения. Тогда с его разрешения мы использовали в своем материале его путевые заметки, неожиданно обнаружив, что там он предстает весьма романтичным человеком, который при этом точно знает, чего хочет от жизни.

На днях у Руслана и его спутницы жизни Валерии Новицкой родился сын, о чем оба начинающих родителя радостно возвестили миру на своих страницах в соцсетях. Они назвали малыша необычным именем Самрау, напоминающим персонажей башкирского эпоса.

Валерия и Руслан. Фото: Из личного архива Руслана Алмаева.

- За 42 недели нахождения в утробе матери он обкатал 8 стран, совершил 13 перелетов, посетил 4 больницы в разных уголках мира, лазил по Великой Китайской стене, купался на Байкале и катался по бездорожью острова Ольхон, ездил автостопом в Китае, количество тысяч километров на разном транспорте, покоренных гор, водопадов уже трудно счесть, - сообщил Руслан в соцсети. - Около 60 процентов людей признавались, что испытали настоящую эйфорию после рождение дочки или сына… Когда это все еще проходит в странствиях, среди других моментов, которых доселе не испытывал, это двойное «Вау!». А в обстановке тепла, уюта и взаимопонимания - просто Дзен.

Руслан и Валерия – заядлые путешественники, они и встретили друг друга во время одной из поездок по миру. Сейчас они находятся на острове Бали, выбрав это комфортное место для появления сына на свет. Пока в Башкирии и Москве (оттуда родом Валерия) завывает снежная вьюга, на Бали плещутся теплые океанские волны, светит солнце и зреют фрукты. Такая «зимовка» многим может показаться воплощенным раем, достойным сюжета красивого романа. Впрочем, по мнению Руслана, в их нынешнем пребывании на Бали нет ничего из ряда вон выходящего.

- Есть такая категория людей, которые как перелетные птицы с наступлением холодом улетают в теплые края. С каждым годом таких все больше и больше. В основном это Азия: Тайланд, Вьетнам, южный штат Индии Гоа, остров Бали в Индонезии. Море, жара, разнообразные экзотические фрукты, интересные места и самое главное - дешевизна подкупает. Порой словно попал в ту самую картинку из фильмов. Скутер - 50$ в месяц, жилье - 300$, еда - около 150$. Вот и едут все больше и больше, а вместе с этим увеличивается и количество местных ушлых, которые хотят заработать на туристах, порой так много и просто, что диву даешься. Простые деревенские, которых полюбили за их чистоту и доброту первые белые, а потом рассказали друзьям, стали какими-то злыми, черствыми. Вот и уезжаешь куда-нибудь в глубинку, в поисках настоящего. И это нормально, - объяснил Руслан.

Тем, кто захочет задать вопросы про дом или Родину, у него есть что ответить.

- Где наш дом? Где наша Родина? В моем понимании это там, где душе спокойно и хорошо, где понимают, ценят и ждут. Земля - наш дом. Родина - где сформировался как личность, где хочешь быть полезным, - считает молодой человек.

Предвосхищая вопросы о предыдущих этапах своей жизни, Руслан описал их довольно подробно, видимо, успев не раз проанализировать.

- Жил-был человек где-то в глухой деревне на Урале и мечтал стать художником. Учиться он этому ремеслу начал очень рано. Еще в детском саду, годиков с четырех, уходил на кружок во время тихого часа… И вот он рос, развивался, творил, с приближением окончания школы нужно было решать, куда дальше. Он выбрал путь архитектора, но с первых же месяцев учебы пришло разочарование. Разочарование не от профессии, а от учителей, от отсутствия взаимопонимания с ними. Человек начал появляться там, где его не принимают, все реже и реже. Ушел искать место, где понимают. Интернет поглотил его. Тонны информации, куча интересного… Болото затягивало, но в какой-то момент бреда человек вдруг задумался: а возможно ли иначе? Что если рискнуть и попробовать еще что-то новое? – обозначил он ключевой момент своей биографии.

- Однажды человеку предложили уехать исследовать новые края. Он согласился без раздумий. В голове это казалось чем-то далеким и нереальным, но стоило согласиться, и все перевернулось. Эйфория. Радость. Шок. Как глоток свежего воздуха от всего неизведанного и нового. Сначала Европа без знания английского. Каучсерфинг. Автостоп. Потом был шокирующий другой мир Китая. Первый мотоцикл и путешествие на нем без прав и документов. Нелегальный провоз транспорта через границы. Одиночество. Поиск направления. Жизнь в храме. Эксперименты и жизнь в джунглях. Встреча. Неизвестная Мьянма на попутках с ночевками в храмах по неисследованной дороге. Дальше - год в Индии на мотоцикле Royal Enfild. Одиночество. Встреча. Гималаи. Путь через одну из самых опасных дорог мира. Покорение самого высокого автоперевала. Дорога через революционный Кашмир, где действительно можно было погибнуть. Разговор и взаимопонимание. Все новые и новые ощущения… Попробовав однажды, остановиться трудно. Но в голове крутится снова мысль: а может, попробовать еще что-то иное?..

Руслан отдает себе отчет в том, что его образ жизни не близок многим жителям России и может вызвать у них неприятие. А собственно, почему? Ведь Руслана и Валерию можно с полным правом назвать людьми, которые сами себя сделали. Профессиональное владение интернет-технологиями дало им обоим возможность путешествовать, ведя бизнес на расстоянии. Она занимается онлайн-продажами путевок в турагентстве, а он – вчерашний студент, который смог создать не одну топовую новостную группу, ставшие надежным источником информации для многих читателей и приносящую стабильный доход их создателю.

При всем этом Руслан остается вполне скромным и неизбалованным человеком.

- Я не считаю себя влиятельным и сделавшим что-то успешное, - сказал он Медиакорсети, пресекая возможные дифирамбы в свой адрес. - Я уезжаю в другие страны в поисках приключений, потому что есть желание двигаться, искать и находить что-то новое. В мире очень много интересного, чего дома сидеть?.. Любой опыт - это изменение в плохую или хорошую сторону. Главной целью моего большого двухлетнего путешествия в предыдущие годы было найти себя... Теперь же я думаю, пока можно наслаждаться приятными моментами жизни, заниматься тем, что нравится.

У него есть твердая уверенность, что жизнь в Башкортостане и России рано или поздно должна измениться к лучшему.

- Я думаю, это произойдет, когда каждый начнет изменения, в первую очередь, с себя и начнет что-то делать сам, – считает он.

И это вовсе не гипотетические рассуждения, они доказаны на практике, жизнеописание Руслана – наглядное тому подтверждение. Тем временем его собственная мечта, как оказалось, уже приобрела вполне конкретные очертания.

- Читал про то, что дед или прадед Илона Маска (канадско-американский предприниматель, изобретатель и инвестор, основатель компаний PayPal, SpaceX и ряда других глобальных проектов – ред.) летал на одномоторном самолете по всей Африке, хочется попробовать также… Хочется еще дом на колесах… Но пока все это кажется таким далеким. Хотя про Гималаи я когда-то думал так же... Интересно, а бывает ген дороги? Вот он, похоже, у меня есть, – признался он недавно в своих записях.

Можно не сомневаться, что когда маленький Самрау Алмаев начнет активно интересоваться окружающим миром, его папе и маме точно будет, о чем поведать сыну.

- Мне кажется, он сам должен искать и учиться, спрашивать, что непонятно, узнавать, интересоваться, открывать новое. Ему нужно помогать в изучении этого мира. С чем не согласны - обсуждать, спорить, но ни в коем случаем не насаждать, не ругать, - так рассуждал Руслан за месяц до рождения сына.

Теперь, когда это счастливое событие, наконец-то, свершилось, они с Валерией пока просто наслаждаются родительским счастьем. Впрочем, молодые мама и папа не собираются долго засиживаться на одном месте и готовы продолжить путешествия уже вместе с сыном, как только позволят доктора.

- Нам нравится дорога, новые места, люди, взгляды на мир, еда, - говорит Руслан. - Залог счастья, я думаю, в совместном труде над отношениями, в обсуждении проблем и их решении. Мы - жители земли. Планета большая и интересная. Мест много. Зачем к чему-то одному привязываться?..