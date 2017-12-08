Елизавета II появилась на встрече с африканцами в необычном наряде

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Королева Великобритании Елизавета II встретила после Нигерии и его супругу в необычном наряде.
Как пишет издание Dni.ru, пользователи назвали платье монаршей особы кричащим.
К нему королева надела черные туфли на невысоком каблуке. Образ она завершила черной сумкой с короткой ручкой.
Обычно предпочитающая одежду из однотонных тканей, такой выбор Елизавета II сделала в соответствии с этикетом. Посол и его супруга пришли на официальный прием в национальных костюмах такой же расцветки. Однако пользователи наряд королевы не оценили, он показался им кричащим и нелепым.
Отметим, что королеву Великобритании давно считают иконой стиля. Ее визитной карточкой считаются шляпки, которых у монаршей особы целая коллекция.
В течение десятилетий стиль королевы почти не изменился. Ее наряды одних и тех же фасонов, но отличаются разнообразием расцветок.
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