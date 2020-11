В Башкирии онкодиспансер получил мультиспиральный компьютерный томограф

Новый рентгеновский компьютерный томограф, поступивший в республиканский онкодиспансер, улучшить диагностику больных онкологических заболеваний.

О поступлении нового мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа сообщает республиканский Минздрав. Врачи подчеркивают, что новый аппарат значительно улучшит диагностику онкологических больных: обследование будет комплексным и будет включать в себя тщательное изучение не только самой зоны поражения, но и всех остальных областей, подверженных возможным метастазам. Также томограф оснащен полным пакетом программного обеспечения, цифровой системой хранения и обработки изображений, ангиографическим шприцем и источником бесперебойного питания. Оборудование поступило по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Напомним, в текущем году в Башкирии установлено 13 комплектов компьютерных томографов: два в республиканском онкодиспансере, по одному — в уфимской ГКБ № 8, стерлитамакской ГБ № 2, октябрьской ГБ № 1, в больницах Сибая, Бирска, Кумертау, Ишимбайского, Баймакского, Дюртюлинского, Учалинского и Чишминского районов.

