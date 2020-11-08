Михаил Дегтярев поможет военнослужащим региона с капремонтом домов

В гарнизоне является очень актуальной проблема включения многоквартирных жилых зданий – мест проживания военных - в региональную программу капремонта. НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» включил данные строения в график только на 2033 год. Но уже сегодня некоторая доля зданий разрушается, дома находятся в крайне плохом состоянии. Жизнь в них может представлять опасность. Крыша одного из строений постоянно протекает, ремонт кровли необходимо выполнить уже на будущий год.