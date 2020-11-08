Михаил Дегтярев поможет военнослужащим региона с капремонтом домов

Михаил Дегтярев поможет военнослужащим региона с капремонтом домов

Вчера, 17:44ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в поселок Парин дал обещание помочь с ремонтом многоквартирных жилых зданий.

В поселке с численностью населения не более 6 тыс. человек находится войсковая часть главного управления федерального министерства. Но, как и в любом расположенном в отдаленной местности пункте региона, тут актуальна проблема ремонта многоквартирных жилых домов, пишет Transsibinfo.

В гарнизоне является очень актуальной проблема включения многоквартирных жилых зданий – мест проживания военных - в региональную программу капремонта. НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» включил данные строения в график только на 2033 год. Но уже сегодня некоторая доля зданий разрушается, дома находятся в крайне плохом состоянии. Жизнь в них может представлять опасность. Крыша одного из строений постоянно протекает, ремонт кровли необходимо выполнить уже на будущий год.

Проживающие в поселке люди выразили надежду, что врио главы региона посодействует им в разрешении данной ситуации. Михаил Дегтярев дал обещание, что поможет решить проблему, а также дал необходимые распоряжения для министерства ЖКХ региона. При этом он подчеркнул, что население гарнизона - такие же жители региона, и они в равной степени могут надеяться на получение поддержки от властей.

Дегтярев за период нахождения в должности руководителя региона совершил рабочие поездки в 17 районов края.

По итогам поездок профильным ведомствам выдали свыше сотни поручений, ход реализации которых врио главы региона намерен контролировать лично.

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