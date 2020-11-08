Эпоха оправданного сумасшествия. Как эпидемия ударила по психике жителей Башкирии

В то же время, как добавляет она, некоторым из её маленьких пациентов перевод на онлайн пошёл на пользу — если раньше они неохотно шли на контакт, то через гаджет сделать это им стало гораздо легче. Салима Душамбаева также отмечает, что подростки, большинство которых и раньше предпочитали онлайн-связь, почти не почувствовали потери возможности общаться вживую. Более того, перевод на дистанционное обучение ими воспринимается как ослабление прессинга со стороны педагогов.