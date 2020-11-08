Эксперт о программе перезагрузки Уфы: «Важно сделать подготовку максимально открытой»

— На мой взгляд, очень важно сделать процесс подготовки максимально открытым, выстроить публичный диалог. Речь, конечно, не о том, чтобы каждое решение обсуждать со всеми горожанами. А скорее о том, чтобы у уфимцев появилась возможность принять участие в этих преобразованиях, внести свой вклад, реализовать свои идеи. Сейчас наше городское сообщество все более и более активно, проявляют себя горожане, молодые специалисты с очень хорошими идеями, мотивированные создавать позитивные изменения в городе.