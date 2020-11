Эксперт о программе перезагрузки Уфы: «Важно сделать подготовку максимально открытой»

Соучредитель АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» Александра Катасонова оценила программу изменений в столице Башкирии, которая приурочена к 450-летию города. По ее мнению, комплексный проект затрагивает многие насущные для столицы темы, но при этом к проекту все же есть ряд вопросов.

На минувшей неделе заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ им. Ломоносова Сергей Капков представил программу развития Уфы до 2024 года, разработанный при участии Московского центра урбанистики. Проект, приуроченный к празднованию 450-летия города, заинтересовал местных специалистов. Городской планировщик, выпускница проекта «Архитекторы.рф» — 2018, соучредитель АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» Александра Катасонова считает, что представленный проект — комплексный, поскольку он объединил многие инициативы и предложения местных специалистов в единый план: и создание пешеходного маршрута в центральной части города, и развитие пешеходных связей с новой набережной реки Белой, и восстановление объектов культурного наследия — все это темы, насущные для Уфы. — Отмечу, что проект содержит предложения по преобразованию не только в центральной части города, но и в периферийных жилых районах. Нашла некоторое отражение концепция «уникальных районов», предложенная еще в 2015 году на форуме UrbanБайрам, — заложены социальные, культурные объекты, общественные пространства в каждом из районов, которые потенциально могут стать новыми точками притяжения для местных жителей, предложены общегородские велосипедные маршруты. Реализация таких мероприятий, конечно, пойдет на пользу городу. Эксперт подчеркивает, что московские разработчики четко понимают, как выстроить управленческие процессы для таких масштабных преобразований, а грамотная организация процесса — во многом залог успеха. Тем не менее, по ее мнению, к программе все же есть вопросы — например, к размещению знаковых объектов на набережной Белой, которые уфимские архитекторы и градостроители уже неоднократно задавали и ранее: — Не так давно создатель проекта Конгресс-холла Ришат Муллагильдин говорил о том, что этому объекту не достает функций, что его можно и нужно использовать активнее. А сейчас, на мой взгляд, есть некое дублирование и конкуренция функций между филармонией, концертным залом на набережной и конгресс-холлом. Думаю, что размещению этих объектов и распределению функций между ними необходимо уделить особое внимание, смоделировать транспортные потоки. По словам Александры Катасоновой, такие масштабные преобразования, безусловно, вызовут активный интерес уфимцев: — На мой взгляд, очень важно сделать процесс подготовки максимально открытым, выстроить публичный диалог. Речь, конечно, не о том, чтобы каждое решение обсуждать со всеми горожанами. А скорее о том, чтобы у уфимцев появилась возможность принять участие в этих преобразованиях, внести свой вклад, реализовать свои идеи. Сейчас наше городское сообщество все более и более активно, проявляют себя горожане, молодые специалисты с очень хорошими идеями, мотивированные создавать позитивные изменения в городе. Александра Катасонова добавляет, что на улице Октябрьской революции может появиться не только гастрономия и сувенирная торговля, но и что-то более уникальное, поскольку пешеходные торговые улицы можно встретить во многих городах, включая и ближайшего соседа — Казань. По мнению эксперта, идею развития этой улицы стоит проектировать вместе с уфимцами — и не только проектировать, но и как можно раньше тестировать. — Недавно наши коллеги из Департамента транспорта Москвы делились опытом преобразования улиц в пешеходные. Прежде, чем закрепить такое решение, в течение года улицы перекрывались в тестовом режиме и шло исследование эффектов. Я уверена, что такая практика в Уфе будет крайне полезной. Протестировав идею, можно получить обратную связь горожан, более точно спрогнозировать эффекты, а это крайне важно, когда мы говорим об инвестициях. Напомним, согласно программе развития города, к 2024 году в Уфе появится пешеходная улица, на новой набережной организуют яхт-клуб, построят новую филармонию и организуют досуговые зоны для семейного отдыха. Ранее Mkset опубликовал материал, в котором проанализировал планы по перезагрузке столицы Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter